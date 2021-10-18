Исполком Международного олимпийского комитета утвердил принципы рейтинговых турниров ОИ

В Афинах прошла очередная сессия Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Были утверждены принципы рейтинговых турниров предстоящих XXXIII летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Как правило, критерии отбора для квалификационных турниров устанавливаются Международными спортивными федерациями.

Точные квалификационные требования к командам спортсменов будут объявлены в начале следующего сезона.

Рейтинги для Парижа начнутся в июне 2022 года и закончатся в июне 2024 года.

Одной из тем, обсуждаемых исполкомом, была подготовка к зимним Олимпийским играм в Китае.