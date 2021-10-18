В Армению поступила очередная партия вакцины «Синофарм»

Армения закупила очередную партию китайской вакцины от COVID-19 «Синофарм» - 200 000 доз.

«Поступившая партия вакцины в ближайшее время будет доступна в отделениях первичной медико-санитарной помощи и в мобильных пунктах вакцинации», - сообщили «Арменпресс» в Минздраве РА.

Вакцина «Синофарм» лицензирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях. Данные об эффективности и безопасности вакцины соответствуют стандартам ВОЗ.

Как и другие вакцины, используемые в Армении, вакцина «Синофарм» предназначена для вакцинации от COVID-19 людям старше 18 лет.