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Иран заявил, что не ставил США предварительных условий по возвращению к ядерной сделке

Иран заявил, что не ставил США предварительных условий по возвращению к ядерной сделке

Иранская сторона не ставила США никаких предварительных условий по возвращению к ядерной сделке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы никогда не ставили предварительных условий для США, поскольку они не являются участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - сказал он. По словам дипломата, "переговоры [по ядерной сделке в Вене] продолжатся, и процесс принятия решения по этому вопросу завершен". "В настоящий момент мы изучаем те сложности, которые возникли в ходе предыдущих шести раундов переговоров в Вене", - добавил он.

Кроме того, Хатибзаде подтвердил, что "в течение нескольких дней в Брюсселе продолжатся переговоры [иранской стороны и ЕС]".

В четверг замглавы иранского МИД Али Багери провел в Тегеране переговоры с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Морой. Они были посвящены возвращению к СВПД. Стороны договорились продолжить консультации в ближайшие дни в Брюсселе.

21 сентября Хатибзаде заявил, что переговоры по восстановлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель. По словам президента страны Эбрахима Раиси, Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс приведет к снятию санкций с Ирана.


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