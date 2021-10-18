На границе Азербайджана и Грузии произошло землетрясение, оно ощущалось и на территории Армении

18 октября в 14:49 по местному времени (10:49 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения на границе Азербайджана и Грузии, в 30 км к северо-востоку от города Казах зарегистрировала землетрясение магнитудой в 3.2 балла, с географическими координатами 41.22 северной широты и 45.67⁰ восточной долготы, с глубиной очага в 10 км.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Республики Армения, уточняя, что сила землетрясения в эпицентре составила 4 балла.

Отмечается, что землетрясение ощущалось и на территории Республики Армения, в городах Иджеван, Берд, Ноемберян Тавушской области силой в 2 балла и в селе Шнох Лорийской области силой в 2-3 балла.