Военнослужащие ВС Армении участвуют в учениях ОДКБ

На одном из полигонов Республики Таджикистан 18 октября стартовали учения Сил оперативного реагирования ОДКБ «Поиск-2021», «Колонна-2021» и «Взаимодействие-2021».

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, офицеры армянского контингента, участвующие в учениях, в командном составе общевойсковой группы будут планировать и руководить действиями подразделений.

К учениям, проводимым с 18 по 23 октября, привлечено около 500 единиц военной техники и более 4 000 военнослужащих.