Меркель сравнила ситуацию с миграцией с кризисом 2015 года

Канцлер Ангела Меркель заявила, что актуальная ситуация с миграцией в Евросоюзе отличается от кризиса 2015 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Перед нами стоит вызов в связи с миграцией. Ситуация отличается от того, что было в 2015 году, но миграционный вопрос, как и прежде, остается нерешенным. Это задача, которая стоит перед нами", - заявила Меркель на пресс-конференции с бельгийским премьер-министров Ксавье Беттелем.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.