Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь

В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет

В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в понедельник начало изучение заявки компании Pfizer/BioNTech на применение ее антикоронавирусной вакцины для детей в возрасте 5-11 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении регулятора.

Сообщается, что для принятия решения регулятору потребуется несколько месяцев, затем решение будет направлено в Еврокомиссию для окончательного утверждения.

В настоящее время вакцина Pfizer/BioNTech одобрена в ЕС для применения с 12 лет.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]