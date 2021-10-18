В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в понедельник начало изучение заявки компании Pfizer/BioNTech на применение ее антикоронавирусной вакцины для детей в возрасте 5-11 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении регулятора.

Сообщается, что для принятия решения регулятору потребуется несколько месяцев, затем решение будет направлено в Еврокомиссию для окончательного утверждения.

В настоящее время вакцина Pfizer/BioNTech одобрена в ЕС для применения с 12 лет.