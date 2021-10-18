Глава МИД Армении подчеркнул важность участия Совета Европы в преодолении гуманитарного кризиса в Арцахе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18 октября принял руководителя Группы докладчиков по вопросам демократии Комитета министров Совета Европы (СЕ), Чрезвычайного и Полномочного посла Швеции в Совете Европы Мортена Энберг и возглавляемую им делегацию. В составе делегации в Армению также прибыли послы Франции, России, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Андорры, Исландии в Совете Европы и представители секретариата СЕ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и посол Энберг выразили удовлетворение налаженным между Арменией и Советом Европы многоотраслевым сотрудничеством и выразили уверенность, что эффективное сотрудничество будет и дальше развиваться. Арарат Мирзоян подчеркнул основополагающую роль помощи, оказываемой Советом Европы в осуществлении демократических реформ, обеспечении верховенства закона и защиты прав человека в Армении. В этом контексте была подчеркнута важность реализации Плана действий CE-Армения на 2019-2022 гг.

Коснувшись развязанной Азербайджаном против Арцаха агрессии с грубейшими нарушениями прав человека и сложившейся ситуации, министр высоко оценил заявления и призывы к прекращению боевых действий со стороны различных органов СЕ с самых первых дней войны. В контексте преодоления гуманитарного кризиса в Арцахе глава МИД Армении также подчеркнул важность беспрепятственного присутствия на месте международных организаций, в том числе компетентных органов Совета Европы.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и мирных жителей, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, а также его обязательств по трехстороннему заявлению.