Спикер НС Армении принял группу участников Армяно-российского межрегионального форума из РФ

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 18 октября принял делегацию во главе с начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. Делегация прибыла в Армению для участия в 8-м Армяно-российском межрегиональном форуме.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны обсудили возможности реализации совместных проектов, а также перспективы создания различных площадок для диалога. Также были затронуты региональные приоритеты законодательной власти.

Российская сторона предложила различные форматы сотрудничества, по реализации которых двусторонне была подчеркнута важность формирования совместных повесток.