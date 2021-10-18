Делегация Группы докладчиков по вопросам демократии Комитета министров СЕ посетила Дом солдата

Делегация Группы докладчиков по вопросам демократии Комитета министров Совета Европы (СЕ) во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Швеции в Совете Европы Мортеном Энбергом посетила Реабилитационный центр Дом солдата. В составе делегации были послы Франции, России, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Андорры, Исландии в Совете Европы и представители секретариата СЕ.

Как сообщает Арменпресс, в сопровождении директора Дома солдата Айкуи Минасян и директора больничного комплекса «Гераци 1» Арен Баблумяна члены делегации осмотрели Дом солдата и ознакомились с условиями лечения солдат.

Гости отметили, что, несмотря на большой опыт, подобного реабилитационного центра они не видели ни в одной стране. Послы, в частности, подчеркнули важность программ обучения и социальной реинтеграции, которые реализуются в Доме солдата параллельно с реабилитационным лечением.

Айкуи Минасян подарила Мортену Энбергу одну из рукодельных работ парней.