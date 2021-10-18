В Международном суде ООН начались устные слушания по делу Азербайджана против Армении
21:20, 18 Октябрь, 2021
В Международном суде ООН начались устные слушания по вопросу о применении срочных мерах по делу Азербайджана против Армении.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу представителя Армении при ЕСПЧ в Facebook, истец подал требования о применении срочных мер, в ответ на которые Республика Армения представила обоснованные контраргументы.
Устные слушания продолжатся 19 октября.
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