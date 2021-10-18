В Международном суде ООН начались устные слушания по делу Азербайджана против Армении

В Международном суде ООН начались устные слушания по вопросу о применении срочных мерах по делу Азербайджана против Армении.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу представителя Армении при ЕСПЧ в Facebook, истец подал требования о применении срочных мер, в ответ на которые Республика Армения представила обоснованные контраргументы.

Устные слушания продолжатся 19 октября.