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В Международном суде ООН начались устные слушания по делу Азербайджана против Армении

В Международном суде ООН начались устные слушания по делу Азербайджана против Армении

В Международном суде ООН начались устные слушания по вопросу о применении срочных мерах по делу Азербайджана против Армении.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу представителя Армении при ЕСПЧ в Facebook, истец подал требования о применении срочных мер, в ответ на которые Республика Армения представила обоснованные контраргументы.

Устные слушания продолжатся 19 октября.


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