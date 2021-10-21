На 77-м году жизни скончался Тигран Карапетян

На 77-м году жизни скончался председатель Народной партии и глава компании «АЛМ Холдинг» Тигран Карапетян. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила руководитель аппарата ЕГМУ Шушан Даниелян.

Карапетян два дня находился в больнице Гераци-1. Даниелян не сообщила подробностей о причине смерти.