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На 77-м году жизни скончался Тигран Карапетян

На 77-м году жизни скончался Тигран Карапетян

На 77-м году жизни скончался председатель Народной партии и глава компании «АЛМ Холдинг» Тигран Карапетян. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила руководитель аппарата ЕГМУ Шушан Даниелян.

Карапетян два дня находился в больнице Гераци-1. Даниелян не сообщила подробностей о причине смерти.


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