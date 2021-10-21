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Председатель НС Армении встретился со спикером Национального Собрания Словении

Председатель НС Армении встретился со спикером Национального Собрания Словении

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 21 октября встретился со спикером Национального Собрания Словении Игорем Зорчичем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян подчеркнул важность дружественных отношений со Словенией и эффективного сотрудничества законодательных органов двух стран. В этом контексте собеседники подчеркнули необходимость углубления сотрудничества, чему также будет способствовать тесное сотрудничество групп дружбы, которые будут сформированы в парламентах двух стран.

Ален Симонян высоко оценил сбалансированный подход Словении к нагорно-карабахскому конфликту: поддержка деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ и общей позиции ЕС.

Председатель НС поблагодарил словенскую сторону за предложение оказать гуманитарную помощь армянским военнослужащим, получившим тяжелые осколочные ранения в ходе карабахской войны.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках международных организаций и европейских структур.

Председатель НС Армении пригласил спикера парламента Словении посетить Армению с официальным визитом.


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