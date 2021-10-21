Председатель НС Армении встретился со спикером Национального Собрания Словении

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 21 октября встретился со спикером Национального Собрания Словении Игорем Зорчичем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян подчеркнул важность дружественных отношений со Словенией и эффективного сотрудничества законодательных органов двух стран. В этом контексте собеседники подчеркнули необходимость углубления сотрудничества, чему также будет способствовать тесное сотрудничество групп дружбы, которые будут сформированы в парламентах двух стран.

Ален Симонян высоко оценил сбалансированный подход Словении к нагорно-карабахскому конфликту: поддержка деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ и общей позиции ЕС.

Председатель НС поблагодарил словенскую сторону за предложение оказать гуманитарную помощь армянским военнослужащим, получившим тяжелые осколочные ранения в ходе карабахской войны.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках международных организаций и европейских структур.

Председатель НС Армении пригласил спикера парламента Словении посетить Армению с официальным визитом.