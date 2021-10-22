Цены на цветные металлы - 21-10-21

ЛОНДОН, 22 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.71% и составила 3023.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.61% и составила 9935.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.93% и составила 2380.00 долларов США, цена на никель выросла на 2.58% и составила 20475.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.93% и составила 37400.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.60% и составила 3544.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 56545.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.