Европейские индексы снизились - 21-10-21

МОСКВА, 22 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.32% и составил 15472.56 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.29% и составил 6686.17 пункта, британский FTSE снизился на 0.45% и составил 7190.30 пункта, а российский RTSI снизился на 1.92% и составил 1868.16 пункта.