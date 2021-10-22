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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в пятницу на территории двух крупнейших островов Новой Зеландии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand на своем сайте.

По его данным, изначально магнитуда оценивалась в 5,4, но позже была повышена. Эпицентр располагался в центральной части Северного острова. Очаг залегал на глубине 207 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщило агентство Reuters, землетрясение стало причиной небольшой паузы на брифинге премьер-министра Джасинды Ардерн в Веллингтоне, столице страны. После заминки мероприятие, посвященное ситуации с коронавирусом, продолжилось.


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