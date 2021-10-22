СМИ: в Токио грузовик наехал на прохожих

Грузовик выехал на тротуар и наехал на прохожих в пятницу в Токио. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным токийских спасательных служб, инцидент произошел в столичном районе Тайто. В результате инцидента три человека получили травмы. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.