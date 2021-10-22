Гора «Красная вершина» включена в список памятников природы

На заседании правительства 21 октября был одобрен проект постановления «О внесении дополнения к постановлению правительства РА от 14 августа 2008 г. № 967-Н». Цель дополнения заключается во внесении в список памятников природы вулкана «Тар», более известного под именем «Красная вершина».

«Являясь уникальным проявлением моногенного вулканизма, он имеет большое научно-познавательное и рекреационное значение. Расположенный в центральной водораздельной части Гегаркуникской области, в горном массиве Гегама, к юго-западу от вулкана Аждаак, он представляет собой шлаковый конус с высотой в 3 530,0 м, в его вершинной части кратер глубиной в 300 м, в котором есть озеро. В основном гора состоит из окисленного шлака и пемзы. Она имеет и большое туристическое значение, считается излюбленным местом многих альпинистов и любителей экологического туризма», - сообщили «Арменпресс» в Министерстве окружающей среды.

Принятие проекта дает возможность обеспечить охрану, защиту и правовой статус памятника природы как особо охраняемой территории и его внешнего эстетического, геологически нетронутого вида, как территории, представляющей геологическую ценность.

Министерство окружающей среды представило проект постановления правительства на едином веб-сайте для публикации проектов правовых актов.