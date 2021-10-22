Российские миротворцы и благотворители передали 1,2 тонны гуманитарной помощи  жителям Арцаха

Российские миротворцы, представители российских и армянских благотворительных фондов выступили с гуманитарной инициативой, направленной на отдаленные районы Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», Минобороны РФ сообщает, что передача гуманитарной помощи проводилась в школе села Храморт Аскеранского района. Малообеспеченным семьям было передано 1,2 тонны гуманитарной помощи.

«В селе Храморт Аскеранского района проводится гуманитарная акция с участием благотворительных организаций «Мерси». Гуманитарная помощь будет оказана более чем 320 семьям. В первую очередь мы раздадим детям школьные принадлежности», - предствил Дмитрий Тусидин, официальный представитель российского миротворческого контингента.

Он сообщил, что и в будущем многодетным семьям они будут оказывать помощь. Планируют предоставить одежду, обувь, предметы первой необходимости. В ближайшее время в рамках гуманитарной акции будут переданы два дизель-генератора. Один для школы, другой – для сельской администрации.