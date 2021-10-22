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Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем

Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем

Президент США Джо Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем, но Вашингтон не отступит от своих позиций, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я разговаривал с Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: "Байден хочет новую начать холодную войну с Китаем". Я не хочу холодной войны с Китаем", - сказал Байден в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.

При этом он подчеркнул, что США не отступят от своих позиций и не изменят каких-либо своих взглядов.


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