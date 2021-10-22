В Армении подтверждено 2 146 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 22 октября в Армении всего подтверждено 291 052 случаев заражения COVID-19, 258 486 из которых вылечились, есть 5 944 летальных исхода.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 18 598 тестов. Подтверждено 2 146 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 1 134 заболевших, есть 42 летальных исхода.

В предыдущий день зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 248.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 25 374 пациентов. Всего проведено 1 958 792 теста.