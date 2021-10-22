СМИ рассказали, почему Елизавета II провела ночь в больнице

Британская королева Елизавета II провела ночь в больнице только из-за позднего времени, которое помешало ее возвращению домой․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Sun.

Ранее Букингемский дворец сообщал, что Елизавета II прибыла в больницу в среду, а в четверг вернулась в Виндзорский замок.

Елизавета II посетила частную клинику короля Эдварда VII в центре Лондона для обследования по совету врачей. По информации газеты, 95-летняя королева осталась на ночь в больнице, поскольку ее помощники не захотели возвращаться в Виндзор в столь позднее время.

Как отмечает издание, последний раз королева провела ночь в больнице в 2013 году, когда страдала от гастроэнтерита. За последние 40 лет Елизавета II была в больницах всего пять раз.

Визиту Елизаветы II в клинику предшествовала отмена поездки в Северную Ирландию, от которой она отказалась по рекомендации врачей. Однако в окружении королевы полагают, что она сможет посетить климатический саммит в шотландском Глазго в начале ноября, говорится в материале.