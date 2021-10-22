Основная цель - добиться долгосрочного урегулирования на Южном Кавказе: Владимир Путин

Президент России Владимир Путин видит необходимость создания условий для долгосрочного урегулирования на Южном Кавказе. Как сообщает «Арменпресс», об этом президент России сказал в ходе обсуждений клуба «Валдай», отвечая на вопрос одного из участников.

Президент России отметил, что в первую очередь следует признать политическую мудрость премьер-министра Армении и президента Азербайджана. «Во-первых, должен отдать должное политической мудрости и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении. Все-таки, несмотря не весь трагизм происходящих событий, им удалось подняться над сиюминутной политической конъюнктурой и принять очень ответственные решения. Я знаю, что, как ни странно, и в одной, и в другой стране есть претензии, они даже высказываются в отношениях своих руководителей. Всегда есть политические силы, которые чем-то недовольны или считают, что можно было бы сделать лучше. Но всегда возникает ответ: попробуйте сделать лучше. Все-таки, и президенту Алиеву, и премьер-министру Пашиняну удалось остановить кровопролитие. Но даже дело не в этом, хотя ничего важнее, кроме как сохранить человеческие жизни, и быть не может. Тем не менее, есть еще важный аспект, а именно: нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе в целом. Эти условия могут быть созданы только в случае, если обе стороны примут достигнутые договоренности, как долгосрочные, и с обеих сторон оценят преимущество - хочу это подчеркнуть - преимущество мирного сосуществования. А в этом все заинтересованы. Азербайджан заинтересован в том, чтобы нормально осуществлялась связь с Нахичеванью. Заинтересован и в том, чтобы разморозить коммуникации. Это одна из первых задач, которая стоит перед Арменией, - наладить эффективную экономическую жизнь, эффективное взаимодействие в регионе, в том числе даже с Азербайджаном, на будущее. В принципе, Армения в этом заинтересована. Разморозить свои отношения с Турцией, придать им современный характер. Это и в одном, и в другом случае должно привести к достижению главной цели - созданию безопасного сосуществования двух государств и созданию условий для экономического развития. Возможно это сделать, или нет? Возможно. Мы сделали все, что от нас зависит, для того чтобы кровопролитие было прекращено, но не только. Наши миротворцы достойно исполняют свой долг: уже свыше 50 000 беженцев вернулись к своим родным местам. В целом, удается сохранить ситуацию в зоне конфликта в том виде, в котором у нас есть. У нас нет никаких крупных боевых действий. Да, к сожалению, случаются инциденты. Да, к сожалению, люди даже иногда гибнут, но, наверное, трудно себе представить совсем идеальную картину после стольких лет противостояния. Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе. И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь даже нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Почему? Есть очень простые прагматичные вещи: да, карты, потому что в Генштабе российской армии находятся карты, которые показывают, как проходила граница между Союзными республиками в советский период. Вот, основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеими сторонами. Там есть вещи, которые требуют взаимных компромиссов: где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять. Только так, чтобы это было признано и понятно, что это выгодно обеим сторонам. Можно это сделать или нет? Можно. Но, конечно, мы и за то, чтобы найти и многосторонний формат, в том числе, скажем, активизировать и работу Минской группы. Мы над этим работаем, в том числе с нашими партнерами. Главное, чтобы добиваться главной цели - создания ситуации безопасности и будущего строительства отношений в позитивном ключе. Но пока то, что мы ставили перед собой в качестве цели, в целом нам удается этого добиться. Ну и, конечно же, нужно смотреть в будущее, смотреть, что будет дальше. Ведь дело не в том, что соответствующей статьёй нашего Заявления предусмотрено возможное продление пребывания российского контингента. Разве дело в этом? Дело в том, чтобы выстроить отношения между двумя странами. Вот что самое главное. И надеюсь, что нам удастся это сделать», - заключил Владимир Путин.