Постпред Китая при ООН призвал США не ввязывать Тайвань в войну

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США не двигать ситуацию в Тайване в опасном направлении, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Некоторые страны, в частности США, предпринимают опасные действия, ведут ситуацию в Тайване в опасном направлении. Думаю, в данный момент мы должны призвать США прекратить такую практику. Никто не заинтересован во ввязывании Тайваня в войну. Не думаю, что США поимеют что-то от этого", - сказал он.