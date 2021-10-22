Время в Ереване: 11:07:36,   24 Октябрь

Постпред Китая при ООН призвал США не ввязывать Тайвань в войну

Постпред Китая при ООН призвал США не ввязывать Тайвань в войну

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США не двигать ситуацию в Тайване в опасном направлении, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Некоторые страны, в частности США, предпринимают опасные действия, ведут ситуацию в Тайване в опасном направлении. Думаю, в данный момент мы должны призвать США прекратить такую практику. Никто не заинтересован во ввязывании Тайваня в войну. Не думаю, что США поимеют что-то от этого", - сказал он.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]