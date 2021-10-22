Постпред Китая при ООН призвал США не ввязывать Тайвань в войну
12:16, 22 Октябрь, 2021
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США не двигать ситуацию в Тайване в опасном направлении, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Некоторые страны, в частности США, предпринимают опасные действия, ведут ситуацию в Тайване в опасном направлении. Думаю, в данный момент мы должны призвать США прекратить такую практику. Никто не заинтересован во ввязывании Тайваня в войну. Не думаю, что США поимеют что-то от этого", - сказал он.
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