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Число погибших при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области выросло до 16

Число погибших при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области выросло до 16

Число погибших в результате взрыва с последующим пожаром в цехе по производству пороха в Рязанской области выросло до 16. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах. 

"Всего сейчас найдены тела 15 человек, остальных ищут", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что обнаружены тела 12 человек.

Власти региона подтвердили гибель 15 человек.  

Ранее в МЧС сообщили, что в результате ЧП погибли семь человек, один госпитализирован, судьба девяти была неизвестна. Источник ранее пояснил, что, предварительно, они тоже погибли.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры ТАСС сообщили, что прокуратурой области организованы надзорные мероприятия. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал и. о. прокурора Рязанской области.  


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