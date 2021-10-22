В Армении проходят тактические учения объединенной армяно-российской группировки войск

В Армении начались тактические учения объединенной группировки армянских и российских войск. Как передает «Арменпресс», об этом корреспонденту «Sputnik Армения» сообщил командующий объединенной группировкой войск генерал-лейтенант Тигран Парванян.

В учениях участие принимают особый армейский корпус Вооруженных сил Армении и усиленные подразделения 102-й российской военной базы.

Тигран Парванян подчеркнул, что подобные учения проводятся несколько раз в год, согласно подготовительному плану.

Для учений 22 октября разработано несколько сценариев. В учениях задействовано большое количество военной техники, в частности танки, боевые машины пехоты (БМП), самоходные артиллерийские установки. После активного этапа будут подведены итоги и даны соответствующие задания.