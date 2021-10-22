Председатель Национального собрания Арцаха Артур Товмасян принял правозащитника Артака Зейналяна
22 октября председатель Национального собрания Арцаха Артур Товмасян принял учредителя общественной организации «Правовой приоритет» Артака Зейналяна, который осуществляет правозащитную деятельность, защищая права без вести пропавших и пленных в европейских судах и других международных инстанциях.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в НС Арцаха, отметив, что Артак Зейналян представил подробности адвокатской деятельности, связанной с делами убийств, совершенных в Азербайджане по причине этнической принадлежности, которые рассматриваются как проявление расизма. По этим делам осуществлена защита прав около 1 000 человек.
ОО «Правовой приоритет» находится в Арцахе с миссией сбора фактов, сотрудничает с Прокуратурой и Офисом Омбудсмена.
Артур Товмасян высоко оценил усилия правозащитника и подчеркнул необходимость консолидации всех политических сил при сложившихся тяжелых условиях.
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