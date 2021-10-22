Отец Саакашвили перенес сердечный приступ и госпитализирован

Отец 53-летнего бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, известный врач Николоз Саакашвили после сердечного приступа помещен в тбилисскую клинику Чапидзе. Как передает Арменпресс, об этом сообщают грузинские СМИ.

Несколько дней назад Саакашвили-старший через СМИ обратился к сыну с просьбой прервать голодовку.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как он перейдет границу.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными. В день задержания он объявил голодовку.