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Депутатке в Раде на голову упал дверной засов, ей вызвали «скорую»

Депутатке в Раде на голову упал дверной засов, ей вызвали «скорую»

Народный депутат Александра Устинова (фракция "Голос", объединение "Справедливость,") травмировалась в стенах Верховной Рады - ей на голову упал дверной засов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила ее коллега по фракции Ольга Стефанишина в Фейсбуке.

"Утро начинается не с кофе. А со ... скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов", - написала Стефанишина.


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