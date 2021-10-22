Депутатке в Раде на голову упал дверной засов, ей вызвали «скорую»

Народный депутат Александра Устинова (фракция "Голос", объединение "Справедливость,") травмировалась в стенах Верховной Рады - ей на голову упал дверной засов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила ее коллега по фракции Ольга Стефанишина в Фейсбуке.

"Утро начинается не с кофе. А со ... скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов", - написала Стефанишина.