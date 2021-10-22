Скончался искусствовед Шаген Хачатрян
Ушел из жизни искусствовед Шаген Хачатрян, бывший директором Национальной картинной галереи Армении на протяжении многих лет.
Как передает «Арменпресс», сообщение об этом размещено на официальной странице Национальной галереи Армении в Facebook.
«Благодаря собирательской деятельности Шагена Хачатряна фонд Национальной галереи пополнился многими произведениями известных художников. Шаген Хачатрян - автор многочисленных монографий, статей и альбомов. Его вклад в изучение искусства Мартироса Сарьяна, Ованнеса Айвазовского и других известных армянских художников неоспорим», - говорится в тексте сообщения.
Шаген Хачатрян родился в 1934 году в Алеппо. Он репатриировался в Армению в 1946 году. В 1965 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. С 1959 г. работал в Национальной галерее Армении, с 1991 по 2003 гг. был ее директором, с 1967 по 2004 г. он был и директором Дома-музея Мартироса Сарьяна, с 2004 г. - заместителем директора, с 1987 г. - вице-президентом Армянского фонда культуры.
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