В армянской музыке душа Армении: Мондельчи в Ереване исполнит Таривердиева и Азнавура

В Армению прибыл известный итальянский саксофонист Федерико Мондельчи, чтобы исполнить в Ереване новые аранжировки произведений Шарля Азнавура и Михаила Таривердиева.

Как передает «Арменпресс», концерт состоится 26 октября в концертном зале «Арам Хачатрян».

Федерико Мондельчи выступит с Государственным камерным оркестром Армении (художественный руководитель, главный дирижер - Ваан Мартиросян). Федерико Мондельчи выступит и как солист и как дирижер.

Мондельчи, уже много раз выступавший в Армении, 22 октября заявил журналистам, что Армения и армянская музыка уникальны. «Слушая музыку из фильмов, созданную Мансуряном и Бабаджаняном, всегда слышишь душу Армении. Когда слушаешь музыку, написанную Нино Рота к фильмам Феллини, понимаешь, что она прекрасна, иногда она и удивляет, но армянская музыка всегда отражает душу армянского народа, ты слышишь голос армянского народа. Такова музыка Азнавура», - подчеркнул музыкант, исполнив отрывки из произведений Мансуряна и Шарля Азнавура.

По словам Федерико Мондельчи, Азнавура и Таривердиева связывает то, что оба писали музыку для кино и телевидения. Он признался, что был поклонником Азнавура с детства и даже мечтал на саксофоне исполнять его песни.

Директор Государственного камерного оркестра Армении Феликс Бабурян подчеркнул, что концерты будут 26 и 28 октября.

Программа концерта 26 октября составлена вместе с Федерико Мондельчи, это - произведения Шарля Азнавура, Михаила Таривердиева, Нино Рота. «Мы всегда стараемся представить произведения армянских композиторов, Мондельчи также всегда предлагает исполнять армянских композиторов. Он сам сделал аранжировки. На концерте будут сюрпризы, о которых мы пока не хотим говорить. Прозвучат и произведения, не включенные в программу», - сказал Феликс Бабурян.

На концерте 28 октября, который, как сказал Бабурян, также состоится в концертном зале «Арам Хачатурян» выступит итальянская аккордеонистка Симоне Зантини. Концерт посвящен 100-летию Астора Пьяццоллы. Будут исполнены только композиции Пьяццоллы.

Выступления Федерико Мондельчи в Армении всегда ожидаемы. Саксофонист выступает в нашей стране не впервые. Он всегда признается, что армянская публика прекрасна, и сотрудничество с Государственным камерным оркестром Армении считает прекрасным. Каждый раз, покидая нашу страну, он заявляет, что вновь хочет вернуться в Армению.