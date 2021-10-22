Комитас - жертва геноцида: BBC обратился к теме Мастера

Компания BBC опубликовала обширную статью о Комитасе, в которой нашел место и видеоматериал, на котором виолончелист Саак Аванесян играет «Крунк» Комитаса в храме Шуши, обстрелянном во время 44-дневной Арцахской войны.

Как передает «Арменпресс», BBC Classical Music отмечает, что Комитас стал жертвой Геноцида армян 1915 года в Османской империи. «Музыка для армян - это память. И каждый раз 24 апреля, в день памяти о Геноциде, они собираются со всего мира, чтобы почтить память погибших. И, звучит музыка Комитаса», - пишет автор статьи.

Автор уверен, что если спросят, кто величайший композитор Армении, все назовут имя Арама Хачатуряна, а армяне назовут имя Комитаса: «Как признался один из самых известных его соотечественников, Арам Хачатурян, именно Комитас заложил основы традиций армянской классической музыки».