МАГАТЭ будет работать с AUKUS по вопросу ядерного нераспространения

МАГАТЭ имеет ряд вопросов и пожеланий к оборонному партнерству США, Великобритании и Австралии AUKUS и намерено поработать с блоком на тему ядерного нераспространения, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

Ранее он говорил о проблематичности первого конкретного проекта союзников - поставки безъядерной Австралии атомных подводных лодок,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У меня нет мнения по поводу ваших военных программ или ваших геополитических подходов, но у меня есть руководящий принцип - нераспространение... Нам необходимо провести скрупулезную работу по примирению обязательств, которые у вас есть", - сказал Гросси в ходе визита в США.

Он пояснил, что разный статус стран-участниц AUKUS, две из которых - признанные ядерные державы, а третья такими возможностями не обладает, означает, что в их отношении действует разный международно-правовой режим, в том числе по линии МАГАТЭ.

"Наши лучшие инспектора по гарантиям нераспространения, юридические эксперты уже работают над этим. Поэтому когда они (участники AUKUS) к нам придут, у нас будет к ним ряд вопросов и ряд пожеланий", - сказал Гросси.