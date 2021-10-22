Создана Следственная комиссия НС по изучению использования средств, собранных фондом “Айастан”

В соответствии с ч.1 ст.20 Конституционного закона “Регламент Национального Собрания” по требованию не менее четверти от общего числа депутатов и в силу закона создана Следственная комиссия Национального Собрания по изучению использования средств, собранных Всеармянским фондом “Айастан” и перечисленных в Государственный бюджет Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, согласно ч.6 ст.20 Конституционного закона “Регламент Национального Собрания” проект решения НС, определяющий количество членов Следственной комиссии, будет обсуждаться на начинающихся 26 октября 2021 г. очередных заседаниях НС”, - отмечено в заявлении, подписанном вице-спикером НС, и.о. Председателя НС Р.Рубиняном.