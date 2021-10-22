Остин: США поддерживают более сильную европейскую оборону, которая усиливает НАТО

США поддерживают более сильную европейскую оборону, которая дополняет и усиливает НАТО. Об этом заявил в пятницу журналистам глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Трансляция ведется на сайте Минобороны США.

"Я бы просто сказал, что мы, безусловно, поддерживаем более сильную и более дееспособную европейскую оборону, которая вносит положительный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность, совместимую с НАТО", - сказал он. - И мы хотели бы видеть инициативы, которые могли бы стать дополнением к деятельности НАТО",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.