Азиатские индексы снизились - 22-10-21

ТОКИО, 22 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.34% и составил 28804.85 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.07% и составил 2002.23 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.34% и составил 3582.60 пункта, а HANG SENG вырос на 0.42% и составил 26126.93 пункта.