Азербайджан скрывает реальное количество пленных: глава МИД Армении встретился с вице-президентом МККК

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 22 октября принял делегацию во главе с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбонье.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, подчеркнув важность проделанной МККК работы, Арарат Мирзоян подчеркнул уникальность организации как нейтрального и беспристрастного органа, действующего как в Армении, так и в Арцахе с 1992 года. Глава МИД Армении подчеркнул готовность армянской стороны и впредь поддерживать деятельность миссии МККК в Армении и Арцахе в соответствии с повесткой, существующей уже на протяжении трех десятилетий.

В ходе встречи была подчеркнута важность деятельности МККК как единственной международной организацией, присутствующей на данный момент в Арцахе, в контексте оказания помощи населению, пострадавшему вследствие азербайджанской агрессии.

Министр Мирзоян подчеркнул, что вопрос немедленного возвращения военнопленных и гражданских заложников остается приоритетным. В нарушение Женевской конвенции и требований заявления от 9 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает создавать искусственные препятствия для возвращения пленных.

Арарат Мирзоян также отметил, что, несмотря на доказательства, представленные армянской стороной, Азербайджан скрывает реальное количество пленных и места их содержания, что создает серьезные основания предполагать наличие ситуации насильственных исчезновений.

Делегация МККК выразила готовность продолжить оказание помощи властям Армении в преодолении гуманитарных проблем, возникших в послевоенной ситуации.