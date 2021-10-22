Мы переживаем трудные времена из-за множества нерешенных проблем: Ален Симонян

В Европе не должно быть разделительных линий, поскольку многие вызовы не признают государственных границ. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, об этом сказал председатель НС Армении Ален Симонян, выступая на конференции глав парламентов ПАСЕ на тему “Общее будущее всех европейских граждан”.

Спикер НС подчеркнул: решение проблем требует активного сотрудничества национальных парламентов и международных парламентских организаций.

“Совет Европы оказывает влияние на жизни более 800 миллионов человек. Сегодня мир сталкивается с серьезными проблемами. Мы живем во времена больших трансформаций, когда терроризм может преобладать над миром и безопасностью, а внешняя политика сопровождаться нетерпимостью”, - отметил А.Симонян.

Глава армянского парламента особо подчеркнул значение полной реализации права народов на жизнь в мирной и безопасной среде, добавив: “Будущее всех граждан Европы возможно лишь в мирной обстановке. Это имеет особый смысл для народов Армении и Нагорного Карабаха, поскольку мы переживаем трудные времена из-за множества нерешенных проблем”.

В этом контексте руководитель законодательного органа счел необходимым мирное, всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Он подчеркнул роль политики соседства в вопросах безопасности.

“Стабильность Европы взаимосвязана с безопасностью соседей. Мы готовы работать со всеми ответственными членами международного сообщества, заинтересованными в утверждении прочного мира и стабильности в регионе. Для решения всеобщих проблем нам нужны единство, солидарность и глобальное партнерство”, - отметил А.Симонян.