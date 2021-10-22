Ucom предлагает приобрести умный комплект Xiaomi для безопасности дома

В онлайн-магазине Ucom, а также в ряде центров продаж и обслуживания абонентов Ucom, все желающие смогут приобрести набор умных устройств Xiaomi, который позволяет контролировать квартиру из любого места. В комплект входят центр управления (control hub), датчик движения, датчик окна и двери, умная розетка, а также монитор для измерения температуры и влажности воздуха. Устройства подключены к центру управления при помощи Wi-Fi.

Для активации умного комплекта сначала нужно подключить центр управления к источнику питания, затем открыть приложение Mi Home в смартфоне, нажать знак «+» в правом верхнем углу и добавить центр управления (Mi Control Hub) в список контролируемых устройств. Сами датчики следует устанавливать в тех частях дома, где они необходимы.

«Коллекция умных устройств Xiaomi, конечно же, пополнится новыми моделями. Они особенно подходят для тех семей, которые предпочитают проводить отпуск или выходные на лоне природы, но в то же время хотят держать свои квартиры под полным контролем», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Добавим, что при покупке за наличный расчет стоимость умного набора составит 37 000 драмов, а при покупке в кредит – всего 1030 драмов в месяц. При желании, входящие в комплект устройства можно приобрести отдельно. В частности, стоимость центра управления составляет 16 900 драмов, датчика окна и двери – 7000 драмов, датчика движения – 5900 драмов, монитора для измерения температуры и влажности воздуха – 3500 драмов, а умной розетки – 7900 драмов.