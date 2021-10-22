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Вакцинация - единственный способ преодолеть эпидемию COVID-19: мнение 4-х экс- министров здравоохранения

Вакцинация - единственный способ преодолеть эпидемию COVID-19: мнение 4-х экс- министров здравоохранения

Бывшие министры здравоохранения Армении Ара Баблоян, Арарат Мкртчян, Армен Мурадян и Арсен Торосян едины в своих подходах в вопросе преодоления эпидемии COVID-19. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Минздрава Армении на странице в Facebook. 

Отмечается, что по единому мнению четырех экс-министров, единственный способ преодолеть эпидемию COVID-19 - вакцинация.


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