Вакцинация - единственный способ преодолеть эпидемию COVID-19: мнение 4-х экс- министров здравоохранения

Бывшие министры здравоохранения Армении Ара Баблоян, Арарат Мкртчян, Армен Мурадян и Арсен Торосян едины в своих подходах в вопросе преодоления эпидемии COVID-19. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Минздрава Армении на странице в Facebook.

Отмечается, что по единому мнению четырех экс-министров, единственный способ преодолеть эпидемию COVID-19 - вакцинация.