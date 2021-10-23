В Дилижане стартовал «Армянский Саммит мыслей»

Армения третий раз принимает престижный международный Summit of Minds.

Как передает Арменпресс, в работе саммита, который проходит в Учебно-исследовательском центре Центрального банка Дилижана, принимают участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Республики Армения Армен Саркисян.

Summit of Minds, ежегодно проводимый во французском городе Шамони, в Армении с 2019 года. Договоренность об организации мероприятия была достигнута в сентябре 2018 года, когда президент РА Армен Саркисян принял участие в ежегодном Summit of Minds в качестве основного докладчика.

В этом году саммит называется «Глобальные изменения в новом квантовом мире».

На открытии саммита с приветственной речью выступят президент РА Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, соорганизатор Summit of Minds, учредитель журнала The Monthly Barometer Тьерри Маллерен, председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян. Затем состоится диалог между Арменом Саркисяном и бывшим премьер-министром Италии и бывшим президентом Еврокомиссии Романо Проди.

Пленарные заседания будут посвящены двум основным темам: геополитические изменения в мире, развитие технологий - в частности, искусственного интеллекта, и биотехнологии в 21 веке.

В рамках саммита будет представлена программа 6-го фестиваля науки и искусства STARMUS, который состоится в Армении в следующем году. Из-за пандемии некоторые участники принимают участие в саммите онлайн. Среди участников саммита этого года – бывшие главы государств, руководители авторитетных международных экспертно-аналитических центров, международных организаций,главы известных компаний в области технологий, профессора всемирно известных университетов.

Среди присутствующих — бывший президент Аргентины Маурисио Макри, бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей, президент российского фонда «Сколково», президент Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, депутат Государственной Думы РФ, Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин Директор Департамента инвестиций и предпринимательства ООН (UNCTAD) Джеймс Ян, заместитель директора Yandex Тигран Худавердян, легендарный спортсмен Роджер Грейс и другие.

Основными партнерами саммита являются авторитетный аналитический журнал The Monthly Barometer и Центральный банк Армении.