Европейские индексы выросли - 22-10-21

МОСКВА, 23 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.46% и составил 15542.98 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.71% и составил 6733.69 пункта, британский FTSE вырос на 0.20% и составил 7204.55 пункта, а российский RTSI вырос на 0.53% и составил 1877.99 пункта.