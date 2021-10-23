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Артак Бегларян высоко оценил поддержку Арцаха со стороны Диаспоры

Артак Бегларян высоко оценил поддержку Арцаха со стороны Диаспоры

21 октября Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян встретился в Лос-Анджелесе с духовными лидерами общин и руководителями местного офиса Ай дата (Armenian National Committee of America).

 «На встречах с архиепископом Овнаном Тертеряном, предстоятелем Западной епархии США  Католикосата Великого Дома Киликийского епископом Торгомом Тонояном,  Артак Бегларян представил послевоенную ситуацию в Арцахе, ситуацию с безопасностью и гуманитарные вызовы.  Госминистр поблагодарил духовных лидеров за постоянную и сердечную поддержку Арцаха, подчеркнув ее особое нравственное значение для народа Арцаха», - как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе аппарата Госминистра Арцаха. 

Госминистр также встретился с членами Армянского Национального Комитета западного побережья США, который возглавляет председатель Нора Овсепян. Он высоко оценил деятельность Armenian National Committee of America по защите прав и интересов народа Арцаха. 

Отмечается, что на всех встречах стороны обсуждали ряд вопросов, связанных с укреплением связей Арцах-Диаспора и решением послевоенных гуманитарных вопросов совместными усилиями.


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