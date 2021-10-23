Программу «ЕС для использования потенциала мигрантов в целях развития РА» внедрят в Гегаркунике

Губернатор Гегаркуника Карен Саркисян принял руководителя офиса Международного центра развития миграционной политики (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD) Карела Хофстру, главу программы «ЕС для использования потенциала мигрантов в целях развития Армении» Андрея Апояна и начальника отдела коммуникаций той же программы Инну Галоян.

Как сообщили Арменпресс в отделе информации и связей с общественностью Гегаркуникской областной администрации, в ходе встречи обсуждался вопрос внедрения программы «ЕС для использования потенциала мигрантов для развития Армении» в Гегаркуникской области. Руководитель офиса Международного центра развития миграционной политики и ответственное лицо проекта представили участникам встречи содержание, цели и задачи проекта.

«Цель программы - поддержать развитие предприятий, уже созданных или создаваемых в будущем жителями региона и их семьями. Чтобы присоединиться к программе, бенефициары сначала пройдут двухмесячный онлайн-курс, который после успешного завершения даст им возможность подать индивидуальные бизнес-планы. Одобренные бизнес-предложения могут быть реализованы путем объединения такой же суммы гранта, предоставленной проектом, и такой же суммы, инвестированной бенефициаром. Эту программу могут использовать как начинающие предприниматели, так и те, кто уже какое-то время занимается бизнесом», - сказал руководитель проекта Андрей Апоян.

По словам Карела Хофстры, главы ICMPD, сумма гранта на бизнес-идею, представленную одним бенефициаром, составляет примерно от 2 000 до 10 000 евро. Претенденты должны внести взнос в размере предоставленного им гранта, что является обязательным условием для получения гранта.

«Грант должен быть дополнен той же суммой, которую предоставил бенефициар. Его можно использовать для приобретения основных средств, включая основные средства и сырье, а также для оказания услуг по брендингу или упаковке. По программе не могут быть профинансированы идеи для торговли, финансовой и финансовой деятельности, обмена валюты, азартных игр», - сказал Карел Хофстра.

Губернатор Гегаркуника Карен Саркисян приветствовал идею внедрения программы в Гегаркуникской области и отметил, что областная администрация готова поддержать успешную реализацию программы в рамках своих полномочий.

Продолжительность программы «ЕС для использования потенциала мигрантов для развития Армении» в Гегаркуникской области составляет 48 месяцев. Она финансируется Европейским союзом. На следующей неделе в Гегаркуникской области состоится еще одна расширенная встреча-дискуссия по реализации программы.

Хосров Хлгатян