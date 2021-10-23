Привиты 88% сотрудников структур, подведомственных Минздраву РА. Анаит Аванесян

По состоянию на 22 октября, вакцинированы 88% из 16 034 сотрудников организаций, учреждений и медицинских клиник Министерства здравоохранения Республики Армения.

Как передает Арменпресс, об этом отметила министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян на своей странице в социальной сети Facebook.

С 14 октября каждому гражданину, работающему в Армении, необходимо подтверждать вакцинацию или каждые 14 дней сдавать ПЦР-тест, а при наличии противопоказаний предоставлять работодателю справку от врача. Вакцины Sputnik V CoronaVac Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa Sinovac, Moderna доступны в Армении.