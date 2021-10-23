Песков прокомментировал разговоры о трехсторонней встрече Путин-Пашинян- Алиев

Если договорённость о проведении саммита РФ-Армения-Азербайджан будет достигнута, Кремль своевременно сообщит об этом, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли информация о том, что в первой декаде ноября запланирована встреча лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве.

«Если такая договоренность будет достигнута, мы своевременно сообщим об этом», - подчеркнул Песков.

В онлайн-СМИ с 22 октября циркулирует неподтвержденная информация о том, что 9 ноября 2021г. президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подпишут новые трехсторонние заявления о демаркации и делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, а также о транспортно-экономической деблокировке региона. Официальный Ереван и официальный Баку, однако, пока не прокомментировали информацию.