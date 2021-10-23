Малые государства тоже отмечают взлет и разумное развитие. Беседа Армен Саркисян - Романо Проди

23 октября в рамках Армянского «Саммита мыслей» (Armenian Summit of Minds)в Дилижане состоялся диалог между президентом Республики Армения Арменом Саркисяном и бывшим премьер-министром Италии, бывшим президентом Еврокомиссии Романо Проди.

Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, уточнив, что докладчики обращались к прошлому и настоящему, в частности, говорили о происходящих геополитических событиях, глобальных изменениях, факторах, влияющих на геополитику. Также они говорили о перспективах на будущее.

«Если мы посмотрим на весь мир, то его развитие совершенно отличается от того, как это было 30 лет назад. Малые государства тоже отмечают взлет и разумное развитие. Страны, которые знают свои сильные стороны, знают, как использовать эту силу, чтобы стать более могущественными в мире. Надеюсь, что в ближайшем будущем Армения присоединится к этому «клубу малых стран» (Сингапур, Катар, ОАЭ)», - сказал президент Саркисян.

Ссылаясь на недавние геополитические события, в частности, вывод сил НАТО и США из Афганистана, и особенно недавнюю 44-дневную войну в Арцахе при активном участии члена НАТО - Турции, президент Армении спросил мнение Романа Проди о дальнейших событиях на глобальном и региональном уровнях.

Бывший президент Еврокомиссии отметил, что в настоящее время геополитические изменения вынуждают страны делать выбор.

«Никто в мире не может быть независимым. Вы вынуждены выбрать, с кем вы. Попытайтесь понять, где находится Армения. У вас очень хорошие отношения с Россией и США, но чем дальше, тем все будет сложнее. Мы в том же положении. Таким станет весь мир. Он станет целым узлом связанности, зависимости. Мы глобализируемся», - сказал Романо Проди.

Относительно Армении и армянского народа Проди сказал:

«Слава Богу, что в моей стране также есть армяне, я знаю многих людей лично - в результате исторических обстоятельств. К сожалению, ждать стабильности больше не приходится, будущее будет очень неоднозначным. Гарантировать стабильность будет сложно. Хотя лично я думаю, что благодаря вашей культуре, традициям и присутствию у вас будут более крепкие отношения с Европой. Своим присутствием вы всегда вносите вклад в развитие и стабильность европейских стран. Что касается геополитики, то географическое положение Армении таково, что нужно соблюдать баланс. Шаг за шагом, я уверен, мы будем приближаться к Армении и влиять на судьбу Армении. Уверен, что такие отношения будут развиваться и будут способствовать независимости Армении», - сказал итальянский деятель.