Своим присутствием армяне вносят свой вклад в развитие европейских стран. Экс- премьер Италии

По словам Романо Проди, бывшего премьер-министра Италии и бывшего президента Еврокомиссии, армяне европейских стран вносят свой вклад в развитие этих стран.

Как передает Арменпресс, такое мнение экс-премьер Италии выразил во время видеодиалога с президентом Армении Арменом Саркисяном в ходе III Армянского «Саммита мыслей» (Armenian Summit of Minds) в Дилижане.

«Слава богу, что в моей стране есть армяне, многих из них я знаю лично. В результате исторических событий, из-за каких-то трагических, а возможно, даже положительных событий в моей стране появились армяне», - сказал Проди.

По его словам, Армения будет иметь более крепкие отношения с Европой благодаря ее культуре и традициям, в том числе благодаря присутствию армянского народа в европейских странах. «Кстати, своим присутствием вы всегда вносите вклад в развитие и стабильность европейских стран», - сказал Проди.

Он отметил, что географическое положение Армении таково, что ей вынужденно придется найти баланс во всех решениях, со всех сторон. «Я уверен, что вы приведете к этому балансу и нас», - сказал он.

Говоря о сотрудничестве между Арменией и Европой, он отметил. «Я уверен, что шаг за шагом мы будем приближаться к Армении, влиять на судьбу Армении».

Проди уверен, что такие отношения будут развиваться.

В Дилижане проходит III Armenian Summit of Minds. На саммите с приветственной речью выступили президент Республики Армения Армен Саркисян, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель ЦБ Республики Армения Мартин Галстян, соорганизатор Armenian Summit of Minds, учредитель журнала The Monthly Barometer Тьерри Маллерен.