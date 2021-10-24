COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 47 новых случаев, состояние 14 больных крайне тяжелое

23 октября в Арцахе было проведено 142 теста, по результатам которых было зарегистрировано 47 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, 105 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавируса. Врачи оценивают состояние 14 пациентов как крайне тяжелое, 52, в том числе молодых - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса обследовано 15637 граждан, из них у 1641 положительный результат анализов.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает:

«Населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – ваше и ваших близких. 22 октября вакцинированы 17 граждан.

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях», - говорится в сообщении.