Во дворе Оперного театра открылись однодневные пункты вакцинации против COVID-19
Пункты однодневной вакцинации от COVID-19 открылись во дворе Национального академического театра оперы и балета имени Спендиаряна (Площадь Свободы) в Ереване.
Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице Комитета Красного Креста Армении в Facebook.
«Во дворе Оперного театра начался процесс вакцинации против вируса Covid-19. В настоящее время вакцинация проводится всеми вакцинами, доступными в Армении: AstraZeneka, Sinopharm, Sputnik V, Moderna», - говорится в сообщении.
На той же платформе - на своей странице, Министерство здравоохранения Республики Армения разместило сообщение о том, что воскресенье - день вакцинации в Ереване.
«24 октября с 11:00 до 18:00 часов, во дворе Национального академического театра оперы и балета им.Ал. Спендиряна будут организованы мобильные пункты вакцинации, чтобы граждане, желающие сделать прививку, могли пройти вакцинацию на месте.
Прохожим будут предоставлены материалы, информирующие о процессе вакцинации, а также индивидуальные средства защиты», - говорится в записи.
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